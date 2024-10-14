Ситуація на фронті покращується завдяки ротаціям і підготовці резервів — Подоляк

Утім, за його словами, без додаткової підтримки війна може затягнутися на роки.

В Україні вдалося здійснити певні ротації військ на фронті та підготувати резерви. Тому ситуація покращується.

Про це радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк сказав у коментарі Wall Street Journal.

Однак, за його словами, без додаткової підтримки війна може затягнутися на роки й завершитися "розмиванням глобальних позицій західних країн".

Крім того, спроби підштовхнути до переговорів із Росією лише заохочують російського лідера Володимира Путіна продовжувати боротьбу за повний контроль над Україною.

Раніше Подоляк поділився деталями плану перемоги, який Україна презентувала союзникам. До нього входить постачання більшої кількості ракет великої дальності, зокрема ATACMS і Storm Shadow, які дозволять вражати цілі на глибині РФ. Подоляк вважає, що це сприятиме зростанню внутрішнього тиску на Путіна та ослабленню російських передових сил.

Читайте також: