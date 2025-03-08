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Ситуація на фронті та нічна атака БпЛА: головні новини ночі 8 березня 2025 року

Ситуація на фронті та нічна атака БпЛА: головні новини ночі 8 березня 2025 року

Війна в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 березня 2025 року:

  • США планують вивести війська з Німеччини і перекинути їх до Угорщини - The Telegraph Читати далі –>
  • Ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • ЗМІ повідомили про сварку між Маском та Рубіо: Трамп все заперечує Читати далі –>
  • Ворог просунувся на Курщині - DeepState Читати далі –>
  • Експерт пояснив, чому ППО не збила велику кількість ракет під час останньої атаки Читати далі –>

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