Ситуація на фронті та нічна атака БпЛА: головні новини ночі 8 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 березня 2025 року:
- США планують вивести війська з Німеччини і перекинути їх до Угорщини - The Telegraph Читати далі –>
- Ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- ЗМІ повідомили про сварку між Маском та Рубіо: Трамп все заперечує Читати далі –>
- Ворог просунувся на Курщині - DeepState Читати далі –>
- Експерт пояснив, чому ППО не збила велику кількість ракет під час останньої атаки Читати далі –>
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