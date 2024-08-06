Ситуація на фронті та виробництво зброї: головне зі звернення Зеленського

Сьогодні, 6 серпня, український лідер Володимир Зеленський провів Ставку. Йшлося, зокрема, про ситуацію на фронті. Головком ЗСУ доповів щодо всіх напрямків. Найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, а також Харківщина і всі інші – жодного не залишають без уваги.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Наші українські Сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги, і за липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів. Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно. Впливають в інтересах України", – зазначив він.

Були й доповіді урядовців (Мінстратегпром, Мінцифра) щодо виробництва та фінансування дронів. На цей рік уже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів, і буде загалом більше.

"Ухвалили рішення щодо нашої ракетної програми – збільшити фінансування. І окремо міністр оборони доповів щодо забезпечення зброєю наших бригад і відповідних перемовин із партнерами. Я вдячний усім у світі, хто дійсно готовий підтримувати нас саме так, як потрібно, щоб і в цей час, і в перспективі досягати результату", – зазначив Зеленський.

Відреагував головнокомандувач і на удар армії РФ по Харкову. Триває рятувальна операція. Станом на зараз відомо про 12 постраждалих та одну загиблу людину.

"Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили задіяні. І обов'язково за це Росії ми відповімо! Російський терор неминуче буде покараний", – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про незмінну мету – цього року підготувати основу для завершення війни.

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