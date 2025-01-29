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Ситуація на фронті, у Росії вибухнув черговий НПЗ: головні новини ночі 29 січня 2025 року

Ситуація на фронті, у Росії вибухнув черговий НПЗ: головні новини ночі 29 січня 2025 року

ЗСУ на фронті / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 29 січня 2025 року:

  • У Нижньогородській області РФ палає нафтопереробний завод після атаки БпЛА Читати далі –>
  • У Трампа заявили, що готують найбільшу в історії США масову депортацію мігрантів Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Ворог окупував Велику Новосілку на Донеччині - DeepState Читати далі –>
  • У МЗС рекомендували Фіцо "подивитися у дзеркало", а не шукати ворогів в Україні Читати далі –>

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