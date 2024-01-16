Ситуація на фронті й технологічні потреби України: Залужний поспілкувався з адміралом Бауером

Технологічні зусилля України та НАТО можуть бути об'єднані.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Передусім йшлося про ситуацію на фронті, потреби та перспективи України.

Про це український генерал написав у своєму телеграм-каналі.

"Напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів і начальників генеральних штабів провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером", – повідомив він.

Як зазначає Залужний, говорили про:

ситуацію на фронті;

тактику і стратегію України й Альянсу в умовах широкомасштабного російського вторгнення;

важливу роль технологій у війні такої інтенсивності й масштабу;

перспективу й можливості об'єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги.

"Домовилися детально звернути увагу на низку важливих питань завтра під час засідання, до якого приєднаюся у форматі відеоконференції", – підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, Залужний декілька днів працював з військовими на передовій.

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