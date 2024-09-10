Ситуація на Харківському напрямку: Жорін розповів про інтенсивність штурмів та наміри ворога

На Харківщині зросла інтенсивність штурмових дій із боку противника. Окупанти намагаються повернути нещодавно втрачені території, які звільнили наші бійці.

Про це 24 Каналу сказав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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За словами Жоріна, високої інтенсивності вдалося досягти тому, що на цьому напрямку змінився противник. Прийшов новий мотострілецький полк, який зараз щодня відправляють на штурми. Втім бійці 3 ОШБр гідно виконують свої бойові завдання, тому ворог успіху не має, навпаки – зазнає великих втрат. Зокрема, лише за впродовж тижня було ліквідовано 200 окупантів.

Ситуація на Харківщині динамічно змінюється: подекуди інтенсивність бойових дій майже припиняється, а подекуди фіксують десятки атак на добу.

"Саме через те, що росіяни хочуть і планують проводити тут наступальні дії, вони перекинулись сюди свіжі сили, нові ресурси. Ними намагаються наступати", – додав військовий.

Упродовж доби фіксують по 7 – 9 "накатів" ворожої піхоти, додає він, яка групами від 5 до 10 військовослужбовців намагається зайти на позиції ЗСУ. Ворог щодня робить спроби прориву.

Як акцентує Жорін, початок Курської операції не вплинув на Харківщину, перекидання ворожих сил не було помітно. Щобільше, фіксується підсилення та поновлення розбитих підрозділів. На цю ділянку заводять більш свіжі війська.

"Тому безпосередньо на полі бою ми не відчули якихось змін. Свою планову роботу ворог проводить так, як і проводив, підрозділи не знімає", – резюмував Жорін.

Раніше йшлося про те, що у Харківській області росіяни вчиняють ударно-штурмові дії та активно застосовують легкоброньовану техніку за донецьким сценарієм.

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