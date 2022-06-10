Ситуація на Херсонщині: в окупованих громадах немає мобільного зв'язку, обласний центр накрив їдкий дим

Ситуація на Херсонщині: в окупованих громадах немає мобільного зв'язку, обласний центр накрив їдкий дим

Ситуація на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою.

У деяких громадах області немає газу, електрики та водопостачання. Нині відсутній мобільний зв’язок та частково Інтернет на території області, яка перебуває під тимчасовою окупацією.

Про це повідомили у Херсонській міськраді.

Зв’язок вдалося встановити лише в деяких населених пунктах. Також зазначається, що роботу щодо відновлення мобільного зв’язку та Інтернету українських операторів проводять.

Місто Херсон третю добу потерпає від постійних нічних задимлень. Практично все місто накриває їдкий дим. За попередньою інформацією задимлення йде з міського сміттєзвалища.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що російська влада готує об’єднання в окремий федеральний округ окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також так звані "ДНР" та "ЛНР". Задля цього у Кремлі зараз обговорюють дві дати проведення псевдореферендумів на територіях України.

Читайте також: