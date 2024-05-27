Ситуація на кордоні на Чернігівщині і Сумщині: чи є загроза наступу РФ

Тактика дій армії Російської Федерації поряд з кордонами Сумської і Чернігівської областей залишається наразі незмінною. Окупанти здійснюють обстріли, а також намагаються здійснити прорив ворожі ДРГ.

Про це розповів речник ОСУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в коментарі "РБК-Україна".

"Явної концентрації на конкретній ділянці, що є однією з ознак підготовки наступальних дій там, не фіксується. Поряд з кордонами немає такого угрупування, яке може бути готове для здійснення масштабних наступальних дій ворогом. Ці сили наразі розосереджені. Водночас у противника там є єдине командування - УВ "Север", - розповів військовий.

За його словами, за пересуванням російських підрозділів і техніки спостерігають та посилюють ці напрямки. Зокрема, активну увагу приділяють залізничним станціям на території РФ, бо там може бути певна зосередженість військ росіян.

"Суджа (місто за 9 км від кордону - Ред.) є залізнично-вузловою станцією. І Суземка (селище за 9 км від кордону - Ред.) на Сумському кордоні, і станція "Климово" (10 км до кордону - Ред.) в Брянській області поблизу кордону на Чернігівщині. Це вузлові станції, куди прибувають ешелони з технікою, особовими складами або ще чимось", - розповів Мисник.

Саме в цих населених пунктах підрозділи РФ не затримуються. Росіяни туди прибувають і відбувають. Окупанти намагаються розосереджуватись, щоби не потрапити під удари Сил оборони. Але як тільки вони з'являються поряд з кордоном, ворожі підрозділи та їхні засоби знищуються.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, чи є загроза наступу Росії на Харків та Суми. З його слів, розвідці добре відомо про ситуацію на прикордонні.

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