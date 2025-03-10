Ситуація на кордоні Сумської області: в ДПСУ розповіли, чи є небезпека прориву росіян

Армія Російської Федерації відправляє невеликі штурмові групи у напрямку населеного пункту Новеньке Сумської області. Окупанти хочуть спробувати закріпитись.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"За напрямком населеного пункту Новеньке ворог намагається зробити таку зону активних бойових дій вже по території України, намагається там закріпитися. Це невеликі штурмові групи, але групи по кілька осіб, які намагаються заходити на нашу територію, щоб накопичуватися і в подальшому просунутися вглиб території України, скоріше за все для того, щоб перерізати логістичні шляхи", - розповів Демченко.

За його словами, прикордонники використовують артилерію, мінометні розрахунки, а також підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів та завдають ураженню загарбникам на цьому напрямку, щоб максимально його знищувати.

Як повідомлялося, днями ЗСУ знищили поблизу Суджі велику групу російських диверсантів. В Курській області армія РФ намагалась проникнути на підконтрольну ЗСУ територію, використовуючи підземні комунікації.

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