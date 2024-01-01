Ситуація на кордоні: у ДПСУ розповіли, де черги на пунктах пропуску

Чи випускають за кордон чоловіків з інвалідністю та багатодітних батьків, розбирався ТСН.ua.
У Держприкордонслужбі розповіли про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України станом на 15:00 1 січня.
Кордон з Польщею:
- "Ягодин" - 13 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 0 л/а, 10 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 0 л/а, 10 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" - 53 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Кордон зі Словаччиною:
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 10 л/а, 8 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
- "Тиса" - 0 л/а, 3 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 л/а, 3 автобуси (електронна черга), 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Молдова:
- "Мамалига" - 0 л/а, 1 автобус (електронна черга), 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
У коментарях користувачі зауважили, що на пунктах пропуску інколи черги більші, ніж зазначає ДПСУ.
Проїзд чоловіків з групами інвалідності
У тематичних пабліках українці зауважують, що чоловіків, які мали групу інвалідності ще до повномасштабного вторгнення, випускають за кордон без проблем. Питання виникають лише до тих, хто отримав групу 2022-2023 р.
Водночас, користувачі підтверджують, що поки що за кордон переважно не випускають чоловіків, які супроводжують осіб з інвалідністю. Те саме стосується і багатодітних чоловіків.
Нагадаємо, у Мережі масово почали з'являтися повідомлення про проблеми із випуском за кордон чоловіків, які мають на це право. Зокрема, повідомлялося, що 29 грудня прикордонники перестали випускати чоловіків, які мають 3 групу інівалідності та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.
Також повідомлялося про невипуск багатодітних батьків. У чоловіків вимагали показати військово-облікові документи від ТЦК про відстрочку.
Пізніще у ДПСУ пояснили, чи можуть виїхати за кордон багатодітні та чоловіки з інвалідністю.
ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про посилення перевірок чоловіків, які мають право на виїзд.