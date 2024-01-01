Ситуація на кордоні: у ДПСУ розповіли, де черги на пунктах пропуску

Чи випускають за кордон чоловіків з інвалідністю та багатодітних батьків, розбирався ТСН.ua.

У Держприкордонслужбі розповіли про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України станом на 15:00 1 січня.

Кордон з Польщею:

"Ягодин" - 13 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 0 л/а, 10 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 10 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" - 53 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Фото: ДПСУ

Кордон зі Словаччиною:

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 10 л/а, 8 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" - 0 л/а, 3 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 3 автобуси (електронна черга), 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Молдова:

"Мамалига" - 0 л/а, 1 автобус (електронна черга), 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

У коментарях користувачі зауважили, що на пунктах пропуску інколи черги більші, ніж зазначає ДПСУ.

Проїзд чоловіків з групами інвалідності

У тематичних пабліках українці зауважують, що чоловіків, які мали групу інвалідності ще до повномасштабного вторгнення, випускають за кордон без проблем. Питання виникають лише до тих, хто отримав групу 2022-2023 р.

Водночас, користувачі підтверджують, що поки що за кордон переважно не випускають чоловіків, які супроводжують осіб з інвалідністю. Те саме стосується і багатодітних чоловіків.