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Ситуація на кордоні: у ДПСУ розповіли, де черги на пунктах пропуску

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Ситуація на кордоні: у ДПСУ розповіли, де черги на пунктах пропуску

Прикордонний пункт пропуску "Загонь — Чоп" / Фото: logist.today

Чи випускають за кордон чоловіків з інвалідністю та багатодітних батьків, розбирався ТСН.ua.

У Держприкордонслужбі розповіли про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України станом на 15:00 1 січня.

Кордон з Польщею:

  • "Ягодин" - 13 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 0 л/а, 10 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 0 л/а, 10 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" - 53 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
© ДПСУ
Фото: ДПСУ

Кордон зі Словаччиною:

  • "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 10 л/а, 8 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
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Угорщина:

  • "Тиса" -  0 л/а, 3 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
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Румунія:

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  - 0 л/а, 3 автобуси (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
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Молдова:

  • "Мамалига" - 0 л/а, 1 автобус (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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У коментарях користувачі зауважили, що на пунктах пропуску інколи черги більші, ніж зазначає ДПСУ.

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Проїзд чоловіків з групами інвалідності

У тематичних пабліках українці зауважують, що чоловіків, які мали групу інвалідності ще до повномасштабного вторгнення, випускають за кордон без проблем. Питання виникають лише до тих, хто отримав групу 2022-2023 р.

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Водночас, користувачі підтверджують, що поки що за кордон переважно не випускають чоловіків, які супроводжують осіб з інвалідністю. Те саме стосується і багатодітних чоловіків.

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Нагадаємо, у Мережі масово почали з'являтися повідомлення про проблеми із випуском за кордон чоловіків, які мають на це право. Зокрема, повідомлялося, що 29 грудня прикордонники перестали випускати чоловіків, які мають 3 групу інівалідності та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.

Також повідомлялося про невипуск багатодітних батьків. У чоловіків вимагали показати військово-облікові документи від ТЦК про відстрочку. 

Пізніще у ДПСУ пояснили, чи можуть виїхати за кордон багатодітні та чоловіки з інвалідністю.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про посилення перевірок чоловіків, які мають право на виїзд. 

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Дата публікації
Перегляди
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