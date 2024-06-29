Ситуація на кордоні з Білоруссю: у РНБО спростували фейки росіян про "підготовку України до нападу"

Воєнкори активно розповідають, що "Україна готує напад на Білорусь", та ще й, традиційно, "з декількох напрямків".

Інформаційна операція Росії щодо нагнітання на кордоні з білорусами розкручується. Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Фейк РФ

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Як відзначає Коваленко, вже тиждень РФ вигадує різного роду вкиди, які відпрацьовують білоруські прикордонники. Сама ж загроза надходить з Білорусі – там є російські ДРГ.

"Задача росіян проста – за рахунок нагнітання відтягнути більше наших сил туди. Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею. Наявність росіян зі сторони Білорусі в якості ДРГ – є. Але для вторгнення сил там немає", – наголосив Коваленко.

Євросоюз розширив санкції проти Білорусі

Раніше у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що нібито Україна стягує війська до кордону та навіть намагається "втягнути країну у війну".

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