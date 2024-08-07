Ситуація в Курській області: експерт пояснив, як прорив кордону вплине на війну

Дії українських Сил оборони чи добровольців у Курській області спрямовані на те, щоб послабити бойовий потенціал армії РФ. Зважаючи на повідомлення російської сторони, деякі з ворожих планів залишаться нездійсненними. Ресурсів окупантам не вистачає.

Про це в ефірі "Київ24" сказав ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"У цю гру – створення санітарної зони – виявляється, можна грати вдвох. В той самий час, коли росіяни тужаться і намагаються щось докорінно змінити у ситуації на півночі Харківщини, як бачимо, наші підрозділи виконують певне завдання на території Курської області. Ворог був не готовий до такого варіанту розвитку ситуації", – каже він.

Що виграє Україна

На його думку, ворог застосовуватиме тактику "килимових" бомбардувань. Так вже було, коли кордон РФ в район Бєлгородської області перетинали РДК та Легіон "Свобода Росії". Під час операції ворог активно залучав артилерію та авіацію, щоб знищувати "все і вся". Цікаво, що противнику було абсолютно байдуже, скільки цивільного населення РФ загине, йому важливішою була реалізація певних цілей.

Якщо зважати на повідомлення деяких російських z-пабліків щодо перекидання резервів, можна зробити висновок, що деякі з ворожих планів залишаться нездійсненними.

"Ресурсів ворогу бракує. Він змушений скасовувати певні напрацювання та дії своїх військ, щоб зараз вирішити питання блокування району, де зараз діють наші Сили оборони", – каже експерт.

Водночас Селезньов акцентував: офіційних повідомлень від Генерального штабу Збройних сил України поки немає, тому усе це лише наші припущення.

Як зазначає експерт, перед реалізацією такого плану завжди відпрацьовується питання протидії ворожій авіації, артилерії та діям бронетанкових підрозділів. Та наразі достеменно невідомо, з якою метою реалізовується ця місія.

"Чи то інформаційно-силова акція, щоб нагадати росіянам, що цілком ймовірний збройний спротив путінському режиму. Чи можливо в такий спосіб українська армія діє в рамках превентивної діяльності, щоб завадити певним намірам російської армії. Але в будь-якому разі історія ще й тим хороша, що ми отримали певні ресурси російських полонених, а це значить, що наш обмінний фонд поповнюється", – підкреслив Селезньов.

Ексречник нагадав, що саме Росія розпочала проти України неспровоковану повномасштабну агресію. Наша держава має право використовувати весь спектр збройного спротиву, в тому числі й певні превентивні заходи.

"Це наша відплата й намагання максимально послабити ворожий військовий потенціал. Дії українських Сил оборони чи якихось там добровольців – ми про це достеменно не знаємо – це так само діяльність на те, щоб послабити бойовий потенціал російської армії", – прокоментував Селезньов.

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон. Українська сторона поки не коментує інформацію про нібито рейд до Курської області.

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