Ситуація на Курщині, 30-денне перемир'я і заклик до США: Зеленський зробив низку заяв

Президент України вважає, що Україна має спільно з партнерами "рухатися дуже сильно", зокрема, посилитися та збільшити виробництво у всіх союзницьких країнах.

Президент України Володимир Зеленський 15 березня поспілкувався із журналістами після онлайн-зустрічі лідерів країн, яку організував прем'єр Британії Кір Стармер.

Глава держави говорив про події у Курській області, підтримку Європи та 30-денне перемир’я з РФ.

ТСН.ua зібрав головні заяви глави держави, які він зробив.

Європа має не зважати на ставлення Кремля

Під час онлайн-зустрічі лідерів країн, Зеленський закликав партнерів не зважати на ставлення Кремля до розміщення іноземного миротворчого контингенту в Україні.

Він сказав, що це поганий сигнал прислухатися до думки росіян щодо контингенту, адже він повинен безсумнівно бути розміщений на українській землі.

"Це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але не його справа вирішувати щось про безпеку України та Європи", – наголосив Зеленський.

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Він закликав лідерів країн-партнерів визначити спільну позицію щодо гарантій безпеки для України, які вони готові надати.

Глава держави підкреслив, що чітка спільна позиція усіх партнерів необхідна й у питанні інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України, який стрімко розвивається, а також в оборонні підприємства в країнах-партнерах.

"Європі потрібні власні арсенали та здатність виробляти найсучасніше озброєння. Виробництво боєприпасів не має тривати 3-5 років, коли йдеться про вашу оборону і безпеку. Прошу вас робити це якнайшвидше", – сказав президент.

Замороження війни та тимчасове перемир’я

Зеленський заявив, що Україна буде продовжувати боротьбу за свою свободу та територіальну цілісність, незалежно від того, що хоче Володимир Путін, а також тоді, коли РФ порушить можливе перемир’я.

"Якщо Росія порушить це рішення, вона повинна розуміти, до чого це призведе. Ми будемо продовжувати захищати свою Батьківщину, незалежно від того, що хоче Путін", – підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна не вірить у щирість Кремля щодо припинення вогню, адже РФ неодноразово зривала домовленості у минулому.

Він підкреслив, якщо не буде відповідної угоди щодо припинення вогню, то мають бути домовленості, які не дозволять Росії "гратися у вічний заморожений конфлікт".

Президент також підкреслив, що Україна розраховує на підтримку Європи та США не лише у військовому плані, а й у питанні відновлення країни.

17 березня, про яке всі говорять

За словами президента, наразі жодних конкретних дати чи чисел не озвучено, оскільки переговори між РФ і США, заплановані на понеділок, ще не відбулися.

"Я не знаю, коли буде розмова, але я б звернув би увагу на 17 число, на 17 березня минулого року, мені здається. Що було 17 березня минулого року? Цікаво. Цікаво. Я б звернув би увагу, якщо ми не помиляємось, на Міжнародний кримінальний суд. Що він зробив 17 березня минулого року? Тому я б звернув би на це увагу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував, що 17 березня, будуть новини про припинення вогню в Україні.

Що відбувається в Курській області

Глава держави спростував заяви Кремля про ймовірне оточення українських військових на території Курської області.

Як підкреслив Зеленський, це черговий фейк російської пропаганди, яка намагається створити ілюзію успіху на фронті.

"Ця інформація – брехня Путіна", – наголосив Зеленський під час свого виступу перед журналістами.

Він також зазначив, що справжні наміри російських військ полягають у спробах оточити українських захисників на цьому ж напрямку, але вже на території України.

Заклик до США

Зеленський закликав США не піддаватися на спроби Росії затягнути початок 30-денного припинення вогню, згоду на яке уже дала українська сторона.

Український лідер наголосив, що найголовніше для США – не йти на жодне російське "але" в темі припинення вогню.

"Припинення вогню на 30 днів – це не вічність. Це тиша на 30 діб, де всім сторонам дається шанс показати швидкість та бажання завершити війну. Або ж навпаки", – заявив президент.

Дефіцит ракет для систем ППО

За словами Зеленського, Україна ніколи не мала надлишку боєприпасів, зокрема й ракет для зенітно-ракетних комплексів ППО SAMP-T французько-італійського виробництва.

На брифінгу, він не розповів, в яких регіонах системи SAMP-T захищають українське небо, але вони "допомагали і допомагають".

Він повідомив, що є великий дефіцит ракет, який був постійно.

Володимир Зеленський відмовився відповідати представникам медіа, скільки зараз Україна має ракет для SAMP-T та інші подробиці щодо цього озброєння.

Президент також додав, що Україна хотіла б отримати ліцензії на виробництво ЗРК SAMP-T та ракет до них. Якщо партнери у майбутньому на це погодяться, країна зможе поповнювати свій арсенал набагато швидше.

Територіальні поступки

Україна не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії. Як заявив Зеленський, поступки щодо територій неможливі.

Президент підкреслив, що така позиція є незмінною. Зокрема, питання територіальної цілісності країни є одним з найгостріших, особливо з огляду на плани Росії.

"Наша позиція – ми не визнаємо окуповані українські території російськими. У будь-якому випадку. Я одразу це говорю, що це гостре питання. Я розумію, що росіянам саме це і потрібно. Де вперті українці, туди й будемо бити", – сказав президент.

Зеленський також поділився, що під час зустрічі в Джидді США отримали позицію України стосовно цієї проблеми, а також наголосив на важливості пояснення деталей ситуації, які важко донести словами.

Посилення України та Європи швидкими темпами

Зеленський заявив, що партнери згідні із позицією, що Україну та Європу можна посилити за нинішніх темпів за п’ять років. Проте, він вважає, що за час війни це можна зробити швидше – за три роки.

"Всі розуміють, що можна з сьогоднішніми темпами посилити Україну і Європу за 5 років. Ми вважаємо, що це дуже довго і вважаємо, що небезпечно. Ми показали: в час війни може бути швидше", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна має спільно з партнерами "рухатися дуже сильно", зокрема, посилитися та збільшити виробництво у всіх союзницьких країнах, щоб зробити реальні гарантії безпеки для всієї Європи.

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За словами глави держави, партнери не зацікавлені в зменшенні української армії та посиленні "українського війська як гарантера безпеки України на сьогодні", а на майбутнє "як гарантера безпеки для європейського континенту".

Зеленський, зауважив, що утримання та посилення армії – це обов’язок усіх, адже Україна самостійно не впорається з таким фінансовим навантаженням.

Також, Зеленський зазначив, що слід інвестувати гроші в українське виробництво, зокрема й після війни відкривати відповідні виробництва з українськими технологіями"або разом з технологіями наших партнерів відкривати такі виробництва на територіях інших союзницьких держав".

Нагадаємо, раніше Зеленський попереджав про небезпеку, що окупанти прагнуть завдати ударів по території Сумській області.

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