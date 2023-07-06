Ситуація на п’ятому енергоблоці ЗАЕС загрожує аварією та масштабним викидом радіації — Енергоатом

Російські окупанти свідомо порушують низку основних вимог до експлуатації енергоблоку та збільшують ризик аварії на атомній станції.

Відмова російських окупантів переводити п’ятий енергоблок Запорізької АЕС в стан “холодного зупину” може призвести до аварії та масштабного викиду радіації.

Про це повідомили в ДП НАЕК “Енергоатом”.

В компанії нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення енергоблок №5 ЗАЕС працював на енергетичних рівнях потужності, а від вересня 2022 року окупаційна адміністрація станції підтримує його роботу в стані “гарячого зупину”.

“Вже понад рік загарбники свідомо порушують низку основних вимог до експлуатації енергоблоку, серед яких ігнорування планового графіку техобслуговування систем безпеки, саботаж проведення капремонтів обладнання реакторного відділення та поточного ремонту тепломеханічного, електротехнічного обладнання турбінного відділення й систем керування енергоблоком”, – йдеться у повідомленні.

Українські фахівці з атомної енергетики також зауважили, що енергоблок №5 був введений в експлуатацію 34 роки тому і для підтримки безпечної роботи потребує своєчасного та якісного технічного обслуговування й ремонту. Інакше його експлуатація буде небезпечною.

“Комплекс цих порушень має серйозні наслідки та в багато разів збільшує ризик відмови систем, які можуть призвести до аварійної ситуації. В такому разі радіаційного впливу можуть зазнати країни Європи”, – наголошують в ДП “Енергоатом”.

На виконання рішення Державної інспекції ядерного регулювання України компанія неодноразово закликала перевести енергоблок №5 ЗАЕС у більш безпечний – “холодний зупин”. Минулого тижня відповідний лист було направлено до МАГАТЕ із закликом посприяти припису.

“Попри залучення до процесу міжнародних організацій, усі зусилля не досягли мети. Окупаційна адміністрація станції продовжує порушувати як міжнародні норми та стандарти, так і нормативні документи й законодавство атомної галузі України”, – наголосили в ДП “Енергоатом”.

Нагадаємо, російські окупанти збираються перевести четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячого зупину". Це може спричинити аварію.

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