Ситуація на півдні складна, але контролюється силами оборони України

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.

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