Ситуація на півдні складна, але контролюється силами оборони України

Стала відома поточна ситуація на півдні України станом на 27 липня 2022.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
- Ворог, переважно тримаючись рубежів оборони, наважився на контрудари на двох напрямках: з Брускінського на Білогірку та з Новогреднєвого на Андріївку. Успіхів не мав. З втратами відійшов.
- Надвечір ворог знов атакував Миколаїв реактивними системами залпового вогню “Смерч”. Влучання у відкриті поверхні одного з районів міста без втрат та руйнувань, лише підкреслює сутність психологічного тиску таких атак.
Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.
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