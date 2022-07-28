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Ситуація на півдні складна, але контролюється силами оборони України

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Ситуація на півдні складна, але контролюється силами оборони України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Стала відома поточна ситуація на півдні України станом на 27 липня 2022.                                       

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

  • Ворог, переважно тримаючись рубежів оборони, наважився на контрудари на двох напрямках: з Брускінського на Білогірку та з Новогреднєвого на Андріївку. Успіхів не мав. З втратами відійшов.
  • Надвечір ворог знов атакував Миколаїв реактивними системами залпового вогню “Смерч”. Влучання у відкриті поверхні одного з районів міста без втрат та руйнувань, лише підкреслює сутність психологічного тиску таких атак.

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.

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