Ситуація на півдні України: ЗСУ знищили понад 100 солдатів, 6 танків, "Град" і 2 ЗРК С-300 ворога

За добу ЗСУ на півдні України знищили сотні окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

Окупанти зараз зосереджують свої зусилля на утриманні захоплених ними територій та перешкоджанні в просуванні нашим військовим. Однак ворогу доводиться створювати нові рубежі оборони. Зараз це Берислав – Нова Каховка.

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Українська авіація завдала 15 авіаударів по окупантах, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 360 вогневих завдань по ППО противника, 3 районах зосередження живої сили та техніки та опорному пункту в Бериславському районі.

За добу 7 жовтня росіяни на Півдні втратили:

близько 110 осіб з особового складу;

6 танків;

8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";

РСЗВ "Град";

9 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

мінометний комплекс "Сані";

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".

Крім того, ще 9 одиниць ворожої техніки, серед яких танк, автомобільна і броньована техніка та артилерія, суттєво пошкоджені.

В ОК "Південь" зауважили, що у Чорному морі в бойовій готовності до атак перебувають 4 носії крилатих ракет, 2 з яких – підводні. Сумарно до запуску готові 24 крилаті ракети "Калібр".

Нагадаємо, Збройні сили України наблизились до Херсону на відстань 30 кілометрів. За словами Олексія Арестовича з цих позицій вже видно саме місто.