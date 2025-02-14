Ситуація на Покровському напрямку покращилася – Зеленський

Президент не повідомив деталей, але натякнув на успіх ЗСУ.

Українським силам вдалося дещо зупинити просування окупантів на Покровському напрямку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції.

"У нас останніми днями ситуація на Покровському напрямку краща. Без деталей... але ми впевненіші, ніж були", - коротко сказав президент.

Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії на кількох ділянках фронту, найбільш напружена обстановка склалася в районі Покровська. За даними Об'єднаного стратегічного командування "Хортиця", підрозділи ЗС РФ намагаються використати чисельну перевагу для прориву української оборони в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Вдале, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Водночас аналітики проєкту DeepState 10 лютого повідомили, що Сили оборони України провели успішні контратаки та відновили позиції одразу у двох місцях на Покровському напрямку.

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