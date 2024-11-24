Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ситуація на Покровському напрямку: скільки кілометрів ворогові лишається до міста

Ситуація на Покровському напрямку: скільки кілометрів ворогові лишається до міста

Покровськ / Фото: Associated Press

Противник наближається до міста.

На Покровському напрямку ворог поступово просувається. Окупанти здебільшого тримаються здебільшого залізної дороги, орієнтуючись на захоплення оточуючих її населених пунктів. 

Про це пише командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Але штурмові дії не припиняються в напрямку майже всіх населених пунктів, як на півдні від Покровська, так і на південному заході", - зазначив він.

До міста залишається приблизно 5,5 кілометрів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський побував у Покровську. Це одна з найгарячіших напрямків фронту.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація