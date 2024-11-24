Ситуація на Покровському напрямку: скільки кілометрів ворогові лишається до міста

На Покровському напрямку ворог поступово просувається. Окупанти здебільшого тримаються здебільшого залізної дороги, орієнтуючись на захоплення оточуючих її населених пунктів.

Про це пише командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Але штурмові дії не припиняються в напрямку майже всіх населених пунктів, як на півдні від Покровська, так і на південному заході", - зазначив він.

До міста залишається приблизно 5,5 кілометрів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський побував у Покровську. Це одна з найгарячіших напрямків фронту.

Читайте також: