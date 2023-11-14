Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Столтенберг звернувся до країн НАТО через війну в Україні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
910
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Столтенберг звернувся до країн НАТО через війну в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

НАТО не може дозволтити Путіну перемогти, наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників більше допомагати Україні, оскільки "ситуація на полі бою є важккою".

Про це він сказав перед участю у діловому сніданку в рамках Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у вівторок, 14 листопада.

"Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить навіть більш важливим продовження та нарощення нашої підтримки для України. Ми не можемо дозволити президента Путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах - підтримати Україну", - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що Путіна потрібно переконати, що "він не переможе на полі бою". 

"Єдиний шлях для того, щоб це зробити, – це зміцнювати військові спроможності України шляхом надання військової допомоги", - запевнив Столтенберг. 

Нагадаємо, 13 листопада повідомляли, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав Об’єднане командування Збройних сил НАТО "Брюнссум".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
910
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація