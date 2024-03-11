"Темпи хороші": Зеленський після Ставки повідомив про просування будівництва фортифікацій

За словами президента, захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів — масштабне завдання, але зараз темпи хороші.

Президент Володимир Зеленський зібрав Ставку 11 березня, заслухавши командувачів про ситуацію на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Південному напрямках, а також звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо будівництва фортифікаційних споруд.

Про це Зеленський повідомив вдень 11 березня.

"Детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти", — повідомив Зеленський.

Він також заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

"Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво", — перелічив президент пункти доповідей.

Про будівництво фортифікацій йшлося в звіті прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зеленський зазначив, що темпи зведення нових оборонних рубежів "хороші".

"Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів — масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", — сказав він.

Нагадаємо, процес спорудження нових систем оборони, фортифікацій на лінії фронту, розпочався у грудні 2023 року, оскільки раніше ЗСУ здійснювали наступ, пояснив раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, певні комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.

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