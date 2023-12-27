Ситуація на польсько-українському кордоні: Туск сподівається, що блокада невдовзі буде завершена

У Польщі сподіваються на швидке розблокування кордону. Градус емоцій довкола ситуації з протестувальниками й українськими водіями вдалося знизити, втім це ще не кінець.

Про це повідомив глава польського уряду Дональд Туск, пише "Укрінформ".

"Не думаю, що ми досягнемо того максимуму, який вимагають польські перевізники, котрі протестують. Утім, те, що вдасться досягти, здається, дозволить зняти емоції і, можливо, швидко завершити блокаду на кордоні", – наголосив він.

Туск акцентував, що важливо ефективно представляти інтереси польських перевізників, щоб послаблення та припинення блокади кордону відбулося якнайшвидше. У Варшаві сподіваються на позитивні результати переговорів як у Києві, так і в Брюсселі.

Раніше у ДПСУ розповіли, яка ситуація на пунктах пропуску у Польщі.

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