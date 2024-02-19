Ситуація на польсько-українському кордоні: у ДПСУ відзвітували

У Польщі залишаються заблокованими шість з дев'яти пунктів пропуску: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній ранок перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік України.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Що відбувається на пунктах пропуску

За даними ДПСУ, найбільше транспортних засобів перебуває навпроти пунктів пропуску "Ягодин" і "Краківець". Також відомо, що за напрямком "Ягодин" вчора і також частину дня суботи взагалі не пропускалися вантажівки в обох напрямках.

"А сьогодні вночі польська сторона повідомила, що все ж таки буде здійснюватися пропуск. Це залежно від дій, які вичиняють протестувальники. І власне протягом години пропускатимуть по кілька вантажних транспортних засобів в бік України. Натомість поки що ми не маємо підтвердження, що хоч якийсь рух відбуватиметься в напрямку Польщі", – каже Демченко.

Зазначається, що незначний рух, фактично суттєве зменшення можливості перетину кордону вантажівок фіксуються й за напрямком пункту пропуску "Шегині". Більш-менш інтенсивний рух фіксується за напрямком пункту пропуску "Краківець".

"І власне дії з блокування загалом значно обмежили можливість перетину кордону вантажними транспортними засобами", – додав спікер.

Демченко також прокоментував анонсовану блокаду всього кордону від 20 лютого. Так, від польських прикордонників Україна не отримувала інформацію про те, що будуть заблоковані й інші напрямки.

"Але треба зважати, що на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на цей час є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести - 4 є найбільшими пунктами пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн", – сказав він

Щобільше, ті три напрямки, які залишаються, вони мають свої особливості. За словами Демченка, десь можуть перетинати кордон порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, а інші пункти слугують для руху менших вантажівок в обох напрямках.

Нагадаємо, 20 лютого очікується повна блокада українсько-польського кордону. В рамках неї польські фермери планують перекрити не лише автомобільні, а й залізничні пункти пропуску. Такі дії загрожують Україні значними фінансовими збитками.

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