Чи є загроза з Бєлгородської області: що кажуть прикордонники

Росіяни очікують "певних дій" і готуються до них.

Наразі ДПСУ України не фіксую перекидання російським командуванням сил до Бєлгородської області. Прикордонники стежать за ситуацією.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На даний момент такого (руху сили та техніки росіян - Ред.) не відмічається. Звісно, що Росія у межах своєї області тримає певну кількість сил та засобів. Але сказати, що йде масове поповнення або збільшення військової складової, не можу", - каже він.

За словами Демченка, росіяни очікують "певних дій" і готуються до них. Речник ДПСУ каже, що головне завдання прикордонників - мати власні оборонні позиції на українській території.

"Тримаючи ті сили і засоби, ворог може в будь-який момент здійснити будь-які дії по відношенню до нашої країни", - наголосив Демченко.

Як повідомлялося, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко наказав стягнути війська до кордону з Україною. Прикордонники кажуть, що Мінськ підіграє риториці Москви.

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