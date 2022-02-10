Ситуація на Сході: бойовики гатили з гранатометів та скидали з безпілотника бойові постріли

Ситуація на Сході: бойовики гатили з гранатометів та скидали з безпілотника бойові постріли

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію.

Від початку доби 10 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

Так, неподалік Пісків противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

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У напрямку Зайцевого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в штабі.

Нагадаємо:

Бійці на передовій впевнені, що найближчими днями наступу ворога не буде. За словами бійців, на нашому боці погода — вже кілька днів на Сході відлига, останню добу взагалі іде дощ, і ґрунтові дороги знову непрохідні для важкої техніки.

Раніше в ООС назвали точну кількість озброєння бойовиків та показали мапу розміщення.

Головнокомандувач ЗСУ спростував наявність планів щодо військових операцій у Криму і на Донбасі

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