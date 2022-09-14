Ситуація на західних кордонах України: на який пунктах пропуску сьогодні найбільші черги

Найбільші черги утворились на українсько-польському кордоні. На деяких ПП стоять десятки авто.

За минулу добу, 13 вересня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 75 тисяч осіб та понад 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 37 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас повернулись з-за кордону також понад 37 тисяч осіб, майже 34 тисячі з них – громадяни України.

За це період було оформлено 62 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 14 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Шегині" - 0 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 0 л/а, 1 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

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