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Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде

Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде

Фото: Facebook.com/zahidnuy.kordon

Пункти пропуску працюють у штатному режимі.

У суботу, 31 грудня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги лише на одному пункті пропуску з Польщею.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Станом на 09:30 31 грудня пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі. Впродовж попередньої доби кількість громадян, які в’їжджають до України перевищила кількість тих, які виїжджають", – йдеться у повідомленні.

В усіх пунктах пропуску черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду до Польщі відсутні. Лише в "Устилузі" очікує 50 легковиків, а у ПП "Грушів" – два автобуси. 

У пунктах пропуску з іншими державами черг не спостерігається взагалі. 

Нагадаємо, 30 грудня на українських кордонах виникли невеликі черги з автомобілів та автобусів. Найбільші скупчення були на пунктах пропуску з Польщею.

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