Ситуація на західному кордоні України: у МВС розповіли, де можна проїхати швидше

Ситуація на західному кордоні України: у МВС розповіли, де можна проїхати швидше

Більшість подорожуючих обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці.

За минулу добу держкордон на західній ділянці перетнули понад 118 тисяч осіб та більше 13,5 тисяч транспортних засобів. Дані показники свідчать про збільшення пасажиропотоку, відносно 3 березня, приблизно на 30 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба МВС 5 березня.

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За кордон вибули понад 104 тисячі осіб, до України прибуло понад 14 тисяч людей.

"Більшість подорожуючих обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці – ними скористалися близько 90 тисяч осіб, з яких 82 тисячі, які покинули територію України", - розповіли у відомстві.

Задля швидшого перетину кордону у МВС рекомендують скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною, вони наразі найменш завантажені (майже порожні), а також зі Словаччиною та Молдовою.



Зазначається, що усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Їх завантаженість кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби, щоб громадяни мали змогу самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.