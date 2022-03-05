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Ситуація на західному кордоні України: у МВС розповіли, де можна проїхати швидше

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Ситуація на західному кордоні України: у МВС розповіли, де можна проїхати швидше

МВС

Більшість подорожуючих обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці.

За минулу добу держкордон на західній ділянці перетнули понад 118 тисяч осіб та більше 13,5 тисяч транспортних засобів. Дані показники свідчать про збільшення пасажиропотоку, відносно 3 березня, приблизно на 30 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба МВС 5 березня. 

За кордон вибули понад 104 тисячі осіб, до України прибуло понад 14 тисяч людей. 

"Більшість подорожуючих обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці – ними скористалися близько 90 тисяч осіб, з яких 82 тисячі, які покинули територію України", - розповіли у відомстві. 

Задля швидшого перетину кордону у МВС рекомендують скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною, вони наразі найменш завантажені (майже порожні), а також зі Словаччиною та Молдовою.
  
Зазначається, що усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Їх завантаженість кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби, щоб громадяни мали змогу самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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