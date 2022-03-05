Ситуація на Запорізькій АЕС потребує негайного втручання МАГАТЕ та країн-власниць ядерної зброї - ОДА

Ситуація на Запорізькій АЕС потребує негайного втручання МАГАТЕ та країн-власниць ядерної зброї - ОДА

Держпідприємство "Енергоатом" намагається відслідковувати і контролювати ситуацію на ЗАЕС, однак через порушені вимоги ядерної та радіаційної безпеки наслідки важко передбачити.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яку обстріляли російські військові, потребує негайного втручання міжнародних організацій.

Про йдеться у повідомленні голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха на його сторінці у Facebook.

Очільник Запоріжжя розповів, що через ситуацію на атомній електростанції відбулася координаційна зустріч представників державних установ - Державної екологічної інспекції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, департаментів екології областей, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також громадських організацій (ГО "Всеукраїнська екологічна ліга", яка виступила організатором конференції, МБФ "Екологія право людина", ГО "Екодія", WWF).

За його словами під час зустрічі заступниця директора Департаменту захисту довкілля Ірина Пірогова повідомила, що у ситуацію із Запорізькою АЕС повинні втрутитись, зокрема, країни-власники ядерної зброї.

"Ситуація потребує негайного втручання міжнародних організацій та контролерів у сфері атомної енергетики і безпеки, вживання найжорсткіших заходів, зокрема, з боку НАТО та країн – власників ядерної зброї", - цитує Старух очільницю департаменту.

Також у повідомленні йдеться, що державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" намагається відслідковувати і контролювати ситуацію на ЗАЕС, особливо стосовно експлуатації шести енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Однак ситуація є вкрай загрозливою й небезпечною. Порушено вимоги ядерної та радіаційної безпеки. Наслідки важко передбачити. Потрібне негайне втручання МАГАТЕ та країн - членів ядерного клубу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Запорізьку атомну електростанцію в ніч проти 4 березня обстріляли росіяни. У зв'язку з цим МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні.

На ранок 5 березня 2022 року радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.