Ситуація на Запорізькому напрямку: до чого вдається ворог

Росіяни активізують штурми на Запорізькому напрямку. Вони намагаються вийти на кордон Дніпропетровської області.

Про це сказав Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.

Він наголошує: потрібно розділяти місто Запоріжжя та Запорізьку область. Місто розташоване порівняно недалеко від лінії бойового зіткнення. Наразі ворог покращив системи скидування КАБів.

"Якщо раніше вони летіли недалеко від лінії бойового зіткнення, завдаючи ударів переважно по Оріхову та Гуляйполю, то зараз ці КАБи, причому великої потужності, вони прилітають вже по середмістю Запоріжжя", - каже Волошин.

Нещодавно був дуже важкий удар, де біли і жертви, і постраждалі серед сирного населення. Майже весь жовтень окупанти завдавали ударів ледь ударів КАБАми ледь не щодня по Запоріжжю. Це справжнісінький терор проти мирного населення.

Що ж до наступу на Запорізьку область, противник готується до ведення штурмових дій. Ворог збирав, готував та навчав цілі групи.

"Протягом дуже активізував штурмові дії на одному з напрямків. Це Времієвський напрямок. Щодня там відбувається 25-30 штурмових дій. Він застосовує і танки, і бойові броньовані машини для підтримки штурмових дій", - пояснив речник.

Ворог застосовує тактику малих груп, як і у Соледарі, Бахмуті, Авдіївці та Вугледарі. В окупантів є частковий успіх. Найімовірніше, вважає Волошин, вони намагатимуться взяти під контроль південь Донецької області. Зокрема, йдеться про селище Велика Новосілка, яке потрібне для виходу на кордон Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 9 грудня війська РФ ударили дроном по Оріхову, влучили у вантажівку благодійної організації. На щастя, люди не постраждали.

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