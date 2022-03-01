Ситуація напружена: російська армія нарощує зусилля для наступу на Запоріжжя і Маріуполь

Ситуація напружена: російська армія нарощує зусилля для наступу на Запоріжжя і Маріуполь

Окупаційні війська перегруповуються.

Російські війська продовжують нарощувати зусилля задля наступу на Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь. Про це повідомила Запорізька ОДА.

Зазначається, що окупаційні війська перегруповуються, з метою атаки на міста.

"На Запорізькому напрямку підрозділи, які підпорядкованні Командуванню угруповання військ “Південь”, продовжують відбивати наступ російсько-окупаційних військ", - йдеться повідомленні.

Окупанти застосували безпілотники “Кажан” та “Орлан”. Їх використовуються з метою ведення повітряної розвідки, коригування вогню артилерії, нанесення та уточнення результатів вогневого ураження, а також оцінки ступеня обладнання і маскування позицій ЗСУ.

"Ситуація на Запоріжжі оцінюється як напружена, противник несе втрати", - йдеться у повідомленні.