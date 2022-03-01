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Ситуація напружена: російська армія нарощує зусилля для наступу на Запоріжжя і Маріуполь

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Окупаційні війська перегруповуються.

Російські війська продовжують нарощувати зусилля задля наступу на Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь. Про це повідомила Запорізька ОДА.

Зазначається, що окупаційні війська перегруповуються, з метою атаки на міста.

"На Запорізькому напрямку підрозділи, які підпорядкованні Командуванню угруповання військ “Південь”, продовжують відбивати наступ російсько-окупаційних військ", - йдеться  повідомленні.

Окупанти застосували безпілотники “Кажан” та  “Орлан”. Їх використовуються з метою ведення повітряної розвідки, коригування вогню артилерії, нанесення та уточнення результатів вогневого ураження, а також оцінки ступеня обладнання і маскування позицій ЗСУ.

"Ситуація на Запоріжжі оцінюється як напружена, противник несе втрати", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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