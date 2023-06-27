"Ситуація неприйнятна": Кабмін анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів в Україні

Після перевірки стало відомо, що придатні для використання тільки 77% укриттів.

Український уряд ухвалить ряд кадрових та дисциплінарних рішень після перевірки стану укриттів по всій Україні.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

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Премʼєр-міністр заявив, що 23 червня, а засідання РНБО було ухвалено рішення провести перевірку укриттів по всій території України. Після перевірки стало відомо, що придатні для використання тільки 77% укриттів. Багато укриттів, за словами голови уряду, наразі не придатні до використання.

"Місцями ситуація взагалі неприйнятна. Йдеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та Києві. У рамках виконання доручень РНБО сьогодні уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення", - розповів прем'єр.

Шмигаль заявив, що український Кабін підтримає розпорядження, згідно з яким міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін буде контролювати та координувати всі питання щодо стану укриттів.

"Президент чітко поставив завдання - укриттів має бути більше, вони мають бути обладнані та підготовлені належним чином. Даємо тут міністру Камишіну всі можливості, щоб напрацювати та швидко подати необхідні рішення, необхідні для виконання цих завдань", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко прокоментував ситуацію щодо стану укриттів у столиці України.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО стосовно результатів обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення.

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