"Ситуація непроста" - голова Херсонської ОДА звернувся до містян

Влада каже, що ситуація під контролем.

Голова Херсонської облдержадміністрації звернувся до херсонців з проханням не панікувати і довіряти тільки офіційним джерелам.

Відеозвернення до жителів області з’явилося на сторінці облдержадміністрації у Facebook.

"Наразі я зі своїми заступниками перебуваю у Херсонській обласній клінічній лікарні. Поспілкувались з медичним персоналом. Ситуація не проста, але контрольована. Дякую нашим медичним працівникам вони справжні герої, як і наші Збройні сили, і тероборона. Ще раз прошу зберігати спокій, за інформацією слідкуйте на офіційних сайтах ", - сказав Лагута.

Як повідомляють херсонці, після 22:00 години в різних частинах міста було чутно звук авіації, люди бачили літаки. Також у центрі міста загорілася недобудована будівля на Центральному ринку.