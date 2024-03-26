Ситуація непроста: Зеленський - про ракетні обстріли та наслідки атак для енергетики

Увечері, 25 березня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Російські повітряні удари

Глава держави подякував усім, хто працює для ліквідації наслідків російських ударів.

"Київ – балістика сьогодні, пошкоджені будинки, будівля академії мистецтв. Постраждали люди – усім надано необхідну допомогу. Слава богу, в академії не було дітей. Розбір завалів триває увесь день", – зазнчачив він.

За словами президента, в Одесі та Миколаєві після ударів по енергообʼєктах ситуація непроста, але усі необхідні служби та ремонтні бригади працюють. Вдень ворог знову удар по Одесі, унаслідок чого є травмовані.

"Харків – досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту. Я вдячний усім, хто працює заради міста", – сказав Зеленський.

Також протягом дня президент доповіді військових, розвідки, СБУ.

"Головком Сирський, керівник ГУР Буданов, міністр оборони України Умєров. Ґрунтовні розмови. Про те, як і надалі зменшувати російський терористичний потенціал. Ми чітко плануємо наші дії. Була також доповідь керівника зовнішньої розвідки Литвиненка щодо наявних загроз. Був і звичний уже щотижневий звіт керівника Служби безпеки Малюка про роботу СБУ за минулий тиждень і погодження завдань на цей час", – зазначив глава держави.

Привітав мусульман

25 березня президент взяв участь в іфтарі – особливій вечері, яка відбувається в час місяця Рамадан.

"Разом із представниками української мусульманської спільноти, разом із воїнами-мусульманами, із представниками дипломатичного корпусу держав глобальної мусульманської громади і, звичайно, із представниками кримськотатарського народу. Разом подякували всім тим, хто дбає про Україну, хто нам допомагає. Вшанували наших воїнів. І з усіма, хто мав честь розділити сьогодні іфтар, побажали миру – чесного й справедливого миру – і для України, і для всіх народів, які так само, як і ми, цінують життя", – сказав Зеленський.

Виступ Путіна

Президент Зеленський прокоментував новий виступ російського диктатора Путіна, який визнав, що теракт в Підмосков’ї вчинили радикальні ісламісти, але все одно пов'язав напад з Україною.

"Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше", – наголосив Зеленський.

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Ситуація непроста! Зеленський - про ракетні обстріли та міста без світла!