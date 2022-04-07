Ситуація погіршується: росіяни накопичують техніку на Луганщині, Гайдай закликає евакуюватися

Зробити прорив ворогові не вдається.

У Луганській області армія Російської Федерації накопичує техніку і людей для прориву, але їм це не вдається.

Про це у відеозверненні 7 квітня повідомив голова Луганська ОДА Сергій Гайдай.

"Ворог накопичує велику кількість техніки і людей, аби зробити масовий прорив. Поки розвідку боєм проводить. Нічого в нього не виходить. Намагається м'ясом просто закидати наших захисників. Залишає техніку, залишає десятки трупів. Але нічого не виходить", - наголосив очільник регіону.

Наразі спроби наступу невдалі, а тому окупанти країни-агресорки виконують "свій улюблений план - просто гатять по всім містах".

"Найбільше дістається звісно Рубіжному, Попасній. Сєвєродонецьк вже обстрілюють достатньо потужно — мінометами. У Гірській громаді там постійно обстріли. Сьогодні о четвертій ранку в Кремінну був прильот. На жаль, є загибла людина", - розповів голова області.

Гайдай вкотре звернувся до мешканців Луганщини: просить не зволікати з евакуацією. За його словами, ситуація погіршується, адже напередодні росіяни обстріляли залізничну колію. Наразі її відремонутвали, але "чи зможуть відремонтувати після чергового обстрілу, ніхто не знає". Евакуація автобусами не настільки дієва, наголосив керівник ОВА.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України в Луганській області, але їм це не вдається. Саме тому ворог зі зброї далекого бою вбиває мирне населення та руйнує домівки. Росіяни не припиняють обстрілювати мирне населення Попасної, Сєвєродонецька, Лисичанська тощо.

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