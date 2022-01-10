Ситуація погіршується: ще одну область в Україні перевели до "помаранчевої" зони

Ситуація погіршується: ще одну область в Україні перевели до "помаранчевої" зони

В Україні вже дві "помаранчеві" області.

В Україні до "помаранчевої" зони додалася ще Сумська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

Згідно з опублікованими даними, у Сумській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 21% за максимального показника 20%. Інші показники у межах норми.

У "помаранчевій" зоні наразі перебуває ще Херсонська область, де перевищена динаміка рівня госпіталізацій – 60% за норми 50%. Решта регіонів України перебувають у "жовтій" зоні епіднебезпеки.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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