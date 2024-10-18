Ситуація погіршується: у Покровську встановлюють "зуби дракона" і закликають людей їхати

Ситуація в Покровську на Донеччині погіршується. Втім, у місті залишаються близько 12 тисяч містян і декілька десятків дітей.

Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Місто готується до оборони. На вулицях встановлюють фортифікації. Людей закликають до евакуації, адже планів включати зимове опалення немає.

"Бетонні пірамідки в спальному районі - це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто — як свого часу Бахмут та Авдіївку. Як і обіцяли, до останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде", - йдеться в повідомленні.

Очільник Покровської МВА Сергій Добряк звернувся до мешканців та закликав їх виїжджати, якщо вони побачать, як встановлюють "зуби дракона". У місті поки що деінде працюватимуть пункти незламності для обігріву людей, але ситуація зміниться, якщо фронт наближатиметься і обстріли посилюватимуться.

"Не баріться, збирайтеся і їдьте, буде небезпечно", - наголосив чиновник.

Наразі 40% Покровська повністю без електрики, без світла залишаються Родинське і 10 сіл навколо Покровська.

Нагадаємо, експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вважає, що ЗСУ будуть змушені відійти з важливого населеного пункту на Донеччині – Селидового.

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