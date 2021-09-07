"Ситуація погіршується": у Раді назвали три області, мешканцям яких слід готуватися до посилення карантину

"Ситуація погіршується": у Раді назвали три області, мешканцям яких слід готуватися до посилення карантину

В Україні найбільш небезпечними через коронавірус є три області.

Посилити карантин в Україні можуть вже від 13 вересня, перевівши всю країну до "жовтої" зони. Втім, у регіонах, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

Про це заявив очільник парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на погоджувальній раді 7 вересня.

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За його словами, наразі найнебезпечніша ситуація з поширенням коронавірусу у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях. У згаданих областях можуть посилити карантин, відповідно до "помаранчевої" чи "червоної" зони.

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"Ситуація епідемічна дійсно в країні погіршується. Ми не єдина країна, це в цілому ситуація у світі. Ми сильно забули про карантинні обмеження… На сьогодні країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона будуть адаптовані тільки в тих областях, де є проблема. Найнебезпечніші сьогодні в плані епідемії три області: Буковина, Львівська область і Вінницька область. Там, наймовірніше, буде змінюватися колір обмежень. Але в цілому поки казати про якесь посилення обмежень в цілому у країні зарано", - висловився Радуцький.

Також Радуцький додав, що нині в Україні є можливість вакцинувати від коронавірусу 20 мільйонів людей.

Нагадаємо, у МОЗ заявили про погіршення ситуації з COVID-19 в Україні. Коли в Україні можуть ввести локдаун, читайте тут.

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