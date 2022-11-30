Ситуація покращується: в Міненерго розповіли, коли та за яких умов скоротять час відключення світла

Відключення світла можуть стати коротшими за умови, що РФ не завдасть нових ударів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі України покращується з кожним днем та розповів, коли вдасться скоротити тривалість відключення світла.

Про це він повідомив 30 листопада в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ситуація покращується з кожним днем. Тому що ключове для нас - збільшити обсяг генерації. Відповідно, чим більше з кожним днем ми збільшуємо обсяг генерації, тим більше це скорочує дефіціт в енергосистемі. І якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення. Більш того, це вже будуть планові відключення, тобто коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого не буде електроенергії", - зазначив очільник Міненерго.

Галущенко також наголосив, що наразі є пошкодження в генераціях, які неможливо швидко відновити, але Україна попри це може використовувати ті механізми, які є, зокрема, можливість імпорту електроенергії, щоб стабілізувати систему ще більше.

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Нагадаємо, складна ситуація з енергетикою в України виникла у жовтні внаслідок масованих обстрілів РФ. Ракетна атака ворога 23 листопада взагалі погрузила Київ та низку інших населених пунктів у блекаут на майже дві доби. Тоді також не було води, опалення та зв'язку. Ударів тоді зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії через який в Україні діють аварійні та екстрені відключення світла.

Водночас в "Укренерго" повідомили, що станом на 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

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