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Ситуація покращується: в Міненерго розповіли, коли та за яких умов скоротять час відключення світла

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Ситуація покращується: в Міненерго розповіли, коли та за яких умов скоротять час відключення світла

Фото: Associated Press

Відключення світла можуть стати коротшими за умови, що РФ не завдасть нових ударів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі України покращується з кожним днем та розповів, коли вдасться скоротити тривалість відключення світла.

Про це він повідомив 30 листопада в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ситуація покращується з кожним днем. Тому що ключове для нас - збільшити обсяг генерації. Відповідно, чим більше з кожним днем ми збільшуємо обсяг генерації, тим більше це скорочує дефіціт в енергосистемі. І якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення. Більш того, це вже будуть планові відключення, тобто коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого не буде електроенергії", - зазначив очільник Міненерго.

Галущенко також наголосив, що наразі є пошкодження в генераціях, які неможливо швидко відновити, але Україна попри це може використовувати ті механізми, які є, зокрема, можливість імпорту електроенергії, щоб стабілізувати систему ще більше.

Нагадаємо, складна ситуація з енергетикою в України виникла у жовтні внаслідок масованих обстрілів РФ. Ракетна атака ворога 23 листопада взагалі погрузила Київ та низку інших населених пунктів у блекаут на майже дві доби. Тоді також не було води, опалення та зв'язку. Ударів тоді зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії через який в Україні діють аварійні та екстрені відключення світла.

Водночас в "Укренерго" повідомили, що станом на 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

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Дата публікації
Перегляди
1048
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