"Ситуація складна, але контрольована": стало відомо, коли в містах увімкнуть електроенергію

В Офісі президента кажуть, що енергетики відновлюють живлення в регіонах, а рятувальники розгортають "Пункти незламності".

Енергетики пряцюють над відновленням живлення в усіх регіонах, ймовірно, вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію.

Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

"Провели оперативну нараду з очільниками областей та міст, представниками ДСНС, Міненерго, Мінрегіону, Мінекономіки та Нацбанку. Найголовніше питання, звісно – енергетика та робота фахівців з її відновлення, а також оперативне розгортання "Пунктів незламності (ПН)", - зазначив він.

За словами Тимошенка, станом на зараз рятувальники розгорнули вже понад 800 ПН. Буквально в найближчі години запрацюють додаткові стаціонарні "Пункти Незламності".

Своєю чергою фахівці "Укренерго" працюють над відновленням живлення в усіх регіонах.

"Десь вдається швидше, а де-не-де для цього треба більше часу. Ми сподіваємось, що вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію. В першу чергу, необхідно забезпечити живленням об’єкти критичної інфраструктури – це водоканали, ТКЕ, лікарні тощо. Ситуація складна, але контрольована", - сказав він.

Де погрітися українцям

В Україні розгортають роботу "Пунктів незламності" у зв'язку з черговою ракетною атакою з боку Росії та масовим знеструмленням. Ці пункти працюють цілодобово та безкоштовно. Там доступні тепло, вода, світло, мобільний зв'язок, Інтернет, заряджання мобільних пристроїв, місця для відпочинку, забезпечення для мам та дітей, аптечки.

Найближчий "Пункт незламності" можна знайти на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua.

Окрім цього, голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що під час відсутності електроенергії українці можуть звернутися по допомогу і до поліцейських на вулиці, і погрітися у відділеннях поліції, забезпечених засобами зв'язку та генераторами.

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