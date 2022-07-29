Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ситуація складна, але її розвиток - під контролем сил оборони - оперативне командування "Південь"

Дата публікації
Перегляди
860
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ситуація складна, але її розвиток - під контролем сил оборони - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятих рубежах оборони.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Скований українськими діями не має можливості для створення нових ударних угруповань. Триває контрбатарейна боротьба.
  • Протягом ночі противник наніс один авіаційний та два ракетних удари.
  • Парою ударних гелікоптерів Ка-52 намагався атакувати відбиту в нього Андріївку. Без наших втрат.
  • Серед ночі реактивною системою залпового вогню «Град» обстріляно околиці Малої Костромки. Без втрат.
  • Перед світанком 12 зенітних ракет С-300 було випущено по Миколаєву з напрямку Голої Пристані. Наслідками влучань є практично вщент зруйновані будівлі двох шкіл, уражений яхт-клуб, склади агропромислового підприємства, господарські споруди. Поранено одну людину.
  • Маже в той самий час з моря було здійснено пуски крилатих ракет типу “Калібр”, якими атаковано північ країни.
  • Ранком по селищу Шестірня Бериславського району Херсонщини ворог вдарив п’ятнадцятьма снарядами “Ураганів”. Пошкоджено чотири приватні будинки. Пожежу ліквідовано. Загинув один, поранено два цивільних мешканці.

Читайте також:

Оснащена краще, ніж лікарня: робота військових швидких на фронті

Оснащена краще, ніж лікарня: робота військових швидких на фронті

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація