Ситуація складна, але її розвиток - під контролем сил оборони - оперативне командування "Південь"

Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятих рубежах оборони.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Скований українськими діями не має можливості для створення нових ударних угруповань. Триває контрбатарейна боротьба.
- Протягом ночі противник наніс один авіаційний та два ракетних удари.
- Парою ударних гелікоптерів Ка-52 намагався атакувати відбиту в нього Андріївку. Без наших втрат.
- Серед ночі реактивною системою залпового вогню «Град» обстріляно околиці Малої Костромки. Без втрат.
- Перед світанком 12 зенітних ракет С-300 було випущено по Миколаєву з напрямку Голої Пристані. Наслідками влучань є практично вщент зруйновані будівлі двох шкіл, уражений яхт-клуб, склади агропромислового підприємства, господарські споруди. Поранено одну людину.
- Маже в той самий час з моря було здійснено пуски крилатих ракет типу “Калібр”, якими атаковано північ країни.
- Ранком по селищу Шестірня Бериславського району Херсонщини ворог вдарив п’ятнадцятьма снарядами “Ураганів”. Пошкоджено чотири приватні будинки. Пожежу ліквідовано. Загинув один, поранено два цивільних мешканці.
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