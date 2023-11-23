Ситуація складна: "Укренерго" звернулося до українців із важливою заявою

Станом на 23 листопада споживання електроенергії продовжує зростати, в енергосистемі є дефіцит. Ситуація залишається складною.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

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"Споживання електроенергії продовжує зростати. Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше 2 додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені через вихід в ремонт кількох блоків", - зазначають в компанії.

Головною причиною дефіциту є похолодання. Однак на ситуацію із елетроенергією також впливає ремонт, який триває на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії.

Наголошують, що "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується.

Станом на ранок 23 листопада:

через погодні умови відключено 4 населені пункти в Чернігівській області

через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів.

через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

"Експорт сьогодні здійснювався дуже незначним обсягом і виключно у нічні години мінімального споживання до Румунії. А імпорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 4022 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 609 МВт. Технічно можлива максимальна потужність 1200 МВт", - йдеться у повідомленні.

ТСН.ua повідомляв, чи готова енергосистема України до навантаження взимку і що буде під час перших масованих обстрілів окупантів.

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