Ситуація складна: "Укренерго" звернулося до українців із важливою заявою

"Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту.
Станом на 23 листопада споживання електроенергії продовжує зростати, в енергосистемі є дефіцит. Ситуація залишається складною.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Споживання електроенергії продовжує зростати. Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше 2 додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені через вихід в ремонт кількох блоків", - зазначають в компанії.
Головною причиною дефіциту є похолодання. Однак на ситуацію із елетроенергією також впливає ремонт, який триває на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії.
Наголошують, що "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується.
Станом на ранок 23 листопада:
- через погодні умови відключено 4 населені пункти в Чернігівській області
- через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів.
- через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.
"Експорт сьогодні здійснювався дуже незначним обсягом і виключно у нічні години мінімального споживання до Румунії. А імпорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 4022 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 609 МВт. Технічно можлива максимальна потужність 1200 МВт", - йдеться у повідомленні.
ТСН.ua повідомляв, чи готова енергосистема України до навантаження взимку і що буде під час перших масованих обстрілів окупантів.
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