Ситуація складна: в "Укренерго" збільшили обсяг відключень світла на вечір

У четвер, 27 червня, в енергосистемі України зберігається складна ситуація. "Укренерго" збільшило обсяг відключень світла на вечір.

Про це повідомили у пресслужбі енергетичної компанія.

Зазначається, що збільшено обсяг обмежень електропостачання для побутових споживачів сьогодні увечері. Графіки можна дізнатися на сайтах обленерго.

"Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. Від 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - зауважили в НЕК.

В "Укренерго" наголошують, що головна причина застосування заходів обмеження - наслідки вже восьми ударів РФ по українській енергосистемі від початку цього року.

Нагадаємо, ДТЕК і "Укренерго" повідомили про графіки відключень світла на четвер, 27 червня. Обмеження розпочалися о 00:00 і будуть тривати до 24:00.

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