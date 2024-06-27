Ситуація складна: в "Укренерго" збільшили обсяг відключень світла на вечір

Енергосистема відчуває наслідки російських ударів.
У четвер, 27 червня, в енергосистемі України зберігається складна ситуація. "Укренерго" збільшило обсяг відключень світла на вечір.
Про це повідомили у пресслужбі енергетичної компанія.
Зазначається, що збільшено обсяг обмежень електропостачання для побутових споживачів сьогодні увечері. Графіки можна дізнатися на сайтах обленерго.
"Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. Від 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - зауважили в НЕК.
В "Укренерго" наголошують, що головна причина застосування заходів обмеження - наслідки вже восьми ударів РФ по українській енергосистемі від початку цього року.
Нагадаємо, ДТЕК і "Укренерго" повідомили про графіки відключень світла на четвер, 27 червня. Обмеження розпочалися о 00:00 і будуть тривати до 24:00.
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