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Ситуація стабілізувалася: у ДСНС розповіли про ліквідацію наслідків негоди в Україні

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Ситуація стабілізувалася: у ДСНС розповіли про ліквідацію наслідків негоди в Україні

Ліквідація наслідків негоди / Фото: ДСНС України у Telegram

Деяким споживачам ще не повернули живлення.

В Україні триває ліквідація наслідків, спричинених негодою. Рятувальники розповіли про поточну ситуацію.

Про це повідомляє ДСНС.

Ліквідація наслідків негоди / ©
Ліквідація наслідків негоди

Як зауважили надзвичайники, наразі в Україні:

  • відсутні заборони руху транспорту на всіх автодорогах; 
  • забезпечено проїзд на дорогах загального користування;
  • порушень залізничного сполучення немає.

При цьому знеструмленими залишаються 469 населених пунктів у 13 областях.

Нагадаємо, в Україні через негоду загинуло 12 українців.

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Дата публікації
Перегляди
207
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