Ситуація стабілізувалася: у ДСНС розповіли про ліквідацію наслідків негоди в Україні

Деяким споживачам ще не повернули живлення.
В Україні триває ліквідація наслідків, спричинених негодою. Рятувальники розповіли про поточну ситуацію.
Про це повідомляє ДСНС.
Як зауважили надзвичайники, наразі в Україні:
- відсутні заборони руху транспорту на всіх автодорогах;
- забезпечено проїзд на дорогах загального користування;
- порушень залізничного сполучення немає.
При цьому знеструмленими залишаються 469 населених пунктів у 13 областях.
Нагадаємо, в Україні через негоду загинуло 12 українців.
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