Ситуація стрімко зміниться на користь Сил оборони: комбат про передавання F-16 Україні

Україна очікує на отримання винищувачів F-16, які вже цього літа стрімко змінять ситуацію не лише на фронті, а й в країні.

Ймовірно, вже цього літа Україна таки отримає винищувачі F-16. Вони допоможуть реалізувати кілька надзвичайно важливих завдань для нашої держави.

Про це розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко у коментарі 24 Каналу.

За його словами, F-16 нададуть Україні можливості завдавати ударів по території Росії за наявності певної номенклатури боєприпасів. По окупантах прилітатиме ще більше. Крім того, наша держава посилить протиповітряну оборону. Винищувачі можуть збивати ворожі повітряні цілі.

"Так чи інакше противник буде змушений маневрувати, відтягувати свої резерви, переміщатися, що ускладнює формування такого ударного угруповання, яке може системно тиснути на той чи інший відтинок. Динаміка цього натиску зміниться на користь Сил оборони", – сказав Федоренко.

Також є сподівання, що Україна таки зможе "приборкати" ворожу авіацію, яка постійно скидає керовані авіабомби по нашій державі. Але найкраще зараз, каже Федоренко, утриматися від якихось детальних прогнозів. Прийде час – і Генштаб ЗСУ оприлюднить ті чи інші деталі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру в Швейцарії заявив, що винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом.

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