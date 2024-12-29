Що відбувається у Торецьку й Часовому Ярі: деталі від ОСУВ "Хортиця"

У Часовому Ярі та Торецьку тривають міські бої. Наразі ворог успіху не має.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, у Торецьку і Часовому Ярі ситуація динамічна, вона постійно змінюється. Це свідчить про високу інтенсивність бойових дій.

"І там, і там йдуть активні міські бої", – підкреслив Трегубов.

В ОСУВ "Хортиця" додали:

ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка;

у Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу "Сіверський Донецьк - Донбас", який перерізає місто.

"Однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не досягають", – зазначив речник.

Нагадаємо, росіяни мають завдання до Нового року. Так, окупантам потрібно вийти на Куп'янськ-Вузловий.

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