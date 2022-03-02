Ситуація у Херсоні: РФ захопила залізничний вокзал та річковий порт, але місто ще українське

Ситуація у Херсоні залишається складною. Кількість жертв та постраждалих наразі невідома.
Херсон залишається під контролем України, але окупанти РФ захопили залізничний вокзал, річковий порт.
Про це розповів мер міста Ігор Колихаєв у коментарі "Радіо Свобода".
Колихаєв запевнив, що перебуває на своєму робочому місці. За його словами, ситуація у Херсоні залишається складною. Кількість жертв та постраждалих наразі невідома.
"Зараз дуже важко сказати, яка кількість загиблих у місті Херсоні. Але дуже багато двохсотих (загиблих. – Ред.) та дуже багато трьохсотих (поранених. – Ред.). Чому важко? Тому що йдуть зараз бойові дії, і, дійсно, зараз йде окупація нашого міста", — сказав Колихаєв. Він уточнив, що йдеться як про постраждалих українських військових, так і мирних мешканців.
Колихаєв зазначив, що місцеві дуже налякані, вони перебувають у своїх домівках, у бомбосховищах. Тероборона здійснювала бої, але зараз важко сказати, що з ними сталося.
"Російські війська йдуть нашим містом, йдуть нашими вулицями. Захопили залізничний вокзал, річковий порт. Є великі питання, як ми будемо забезпечувати життєдіяльність нашого міста сьогодні-завтра", — каже мер Херсона.
Також він зазначив, що бачив на відео, як російські військові у Херсоні займаються мародерством.
Своєю чергою, очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута спростував черговий фейк окупантів. Він запевнив, що мобільний зв’язок та Інтернет ніхто не відключатиме.
"Мобільні мережі працюють в штатному режимі. Через бойові дії можливі перебої. Однак їх оперативно усувають", — пояснив Лагута.
Журналіст Олег Батурін о 17 годину 1 березня написав у соцмережах, що села Дар'ївка, Токарівка, Тягинка — в облозі.
"Величезні скупчення ворожої техніки. Окупанти розграбували всі магазини в Тягинці, рознесли кооператив "Прогрес", сьогодні розграбували вщент кафе над дорогою. У людей ще є запаси продуктів. Але окупанти не допускають в села машини Бериславського хлібозаводу", — сказав журналіст.
За його словами, регіон — на межі гуманітарної катастрофи.
А начальник управління цивільного захисту Херсона Олександр Лещенко повідомив, що тероборона будинками і квартирами не ходить.
"Херсонці, не відкривайте нікому двері. Бережіть себе!", — йдеться у повідомленні.
За даними ОДА, внаслідок ворожих обстрілів у вівторок сталося потрапляння у дві дев'ятиповерхівки.
Ситуація на ранок 2 березня
"За останні години було відносно тихо, але іноді чути стрілецьку зброю або вибухи. Але це значно рідше чути, ніж, скажімо, вчора вдеь чи ввечері. Соцмережами шириться інформація, що стріляли у будівлю СБУ і наче вона горіла. Але фотопідтверджень немає. Ми намагалися зв'язатися з речницею СБУ на Херсонщині, але підтвердження не отримали, бо не могли додзвонитися", — розповіла кореспондентка з Херсону Еріка Авдєєва к телемарафоні UAразом.
За її словами, скупчення техніки росіян відбувається на площі Свободи біля будівлі ОДА.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.