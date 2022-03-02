Ситуація у Херсоні: РФ захопила залізничний вокзал та річковий порт, але місто ще українське

Ситуація у Херсоні: РФ захопила залізничний вокзал та річковий порт, але місто ще українське

Ситуація у Херсоні залишається складною. Кількість жертв та постраждалих наразі невідома.

Херсон залишається під контролем України, але окупанти РФ захопили залізничний вокзал, річковий порт.

Про це розповів мер міста Ігор Колихаєв у коментарі "Радіо Свобода".

Колихаєв запевнив, що перебуває на своєму робочому місці. За його словами, ситуація у Херсоні залишається складною. Кількість жертв та постраждалих наразі невідома.

"Зараз дуже важко сказати, яка кількість загиблих у місті Херсоні. Але дуже багато двохсотих (загиблих. – Ред.) та дуже багато трьохсотих (поранених. – Ред.). Чому важко? Тому що йдуть зараз бойові дії, і, дійсно, зараз йде окупація нашого міста", — сказав Колихаєв. Він уточнив, що йдеться як про постраждалих українських військових, так і мирних мешканців.

Колихаєв зазначив, що місцеві дуже налякані, вони перебувають у своїх домівках, у бомбосховищах. Тероборона здійснювала бої, але зараз важко сказати, що з ними сталося.

"Російські війська йдуть нашим містом, йдуть нашими вулицями. Захопили залізничний вокзал, річковий порт. Є великі питання, як ми будемо забезпечувати життєдіяльність нашого міста сьогодні-завтра", — каже мер Херсона.

Також він зазначив, що бачив на відео, як російські військові у Херсоні займаються мародерством.

Своєю чергою, очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута спростував черговий фейк окупантів. Він запевнив, що мобільний зв’язок та Інтернет ніхто не відключатиме.

"Мобільні мережі працюють в штатному режимі. Через бойові дії можливі перебої. Однак їх оперативно усувають", — пояснив Лагута.

Журналіст Олег Батурін о 17 годину 1 березня написав у соцмережах, що села Дар'ївка, Токарівка, Тягинка — в облозі.

"Величезні скупчення ворожої техніки. Окупанти розграбували всі магазини в Тягинці, рознесли кооператив "Прогрес", сьогодні розграбували вщент кафе над дорогою. У людей ще є запаси продуктів. Але окупанти не допускають в села машини Бериславського хлібозаводу", — сказав журналіст.

За його словами, регіон — на межі гуманітарної катастрофи.

А начальник управління цивільного захисту Херсона Олександр Лещенко повідомив, що тероборона будинками і квартирами не ходить.

"Херсонці, не відкривайте нікому двері. Бережіть себе!", — йдеться у повідомленні.

За даними ОДА, внаслідок ворожих обстрілів у вівторок сталося потрапляння у дві дев'ятиповерхівки.

Ситуація на ранок 2 березня

"За останні години було відносно тихо, але іноді чути стрілецьку зброю або вибухи. Але це значно рідше чути, ніж, скажімо, вчора вдеь чи ввечері. Соцмережами шириться інформація, що стріляли у будівлю СБУ і наче вона горіла. Але фотопідтверджень немає. Ми намагалися зв'язатися з речницею СБУ на Херсонщині, але підтвердження не отримали, бо не могли додзвонитися", — розповіла кореспондентка з Херсону Еріка Авдєєва к телемарафоні UAразом.

За її словами, скупчення техніки росіян відбувається на площі Свободи біля будівлі ОДА.