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Ситуація у Херсоні: РФ захопила залізничний вокзал та річковий порт, але місто ще українське

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Ситуація у Херсоні: РФ захопила залізничний вокзал та річковий порт, але місто ще українське

Ілюстраційне фото / Ігор Колихаєв

Ситуація у Херсоні залишається складною. Кількість жертв та постраждалих наразі невідома. 

Херсон залишається під контролем України, але окупанти РФ захопили залізничний вокзал, річковий порт.

Про це розповів мер міста Ігор Колихаєв у коментарі "Радіо Свобода".

Колихаєв запевнив, що перебуває на своєму робочому місці. За його словами, ситуація у Херсоні залишається складною. Кількість жертв та постраждалих наразі невідома. 

"Зараз дуже важко сказати, яка кількість загиблих у місті Херсоні. Але дуже багато двохсотих (загиблих. – Ред.) та дуже багато трьохсотих (поранених. – Ред.). Чому важко? Тому що йдуть зараз бойові дії, і, дійсно, зараз йде окупація нашого міста", — сказав Колихаєв. Він уточнив, що йдеться як про постраждалих українських військових, так і мирних мешканців.

Колихаєв зазначив, що місцеві дуже налякані, вони перебувають у своїх домівках, у бомбосховищах. Тероборона здійснювала бої, але зараз важко сказати, що з ними сталося.

"Російські війська йдуть нашим містом, йдуть нашими вулицями. Захопили залізничний вокзал, річковий порт. Є великі питання, як ми будемо забезпечувати життєдіяльність нашого міста сьогодні-завтра", — каже мер Херсона.

Також він зазначив, що бачив на відео, як російські військові у Херсоні займаються мародерством.

Своєю чергою, очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута спростував черговий фейк окупантів. Він запевнив, що мобільний зв’язок та Інтернет ніхто не відключатиме.

"Мобільні мережі працюють в штатному режимі. Через бойові дії можливі перебої. Однак їх оперативно усувають", — пояснив Лагута.

Журналіст Олег Батурін о 17 годину 1 березня написав у соцмережах, що села Дар'ївка, Токарівка, Тягинка — в облозі.

"Величезні скупчення ворожої техніки. Окупанти розграбували всі магазини в Тягинці, рознесли кооператив "Прогрес", сьогодні розграбували вщент кафе над дорогою. У людей ще є запаси продуктів. Але окупанти не допускають в села машини Бериславського хлібозаводу", — сказав журналіст.

За його словами, регіон — на межі гуманітарної катастрофи.

А начальник управління цивільного захисту Херсона Олександр Лещенко повідомив, що тероборона будинками і квартирами не ходить.

"Херсонці, не відкривайте нікому двері. Бережіть себе!", — йдеться у повідомленні.

За даними ОДА, внаслідок ворожих обстрілів у вівторок сталося потрапляння у дві дев'ятиповерхівки.

Ситуація на ранок 2 березня

"За останні години було відносно тихо, але іноді чути стрілецьку зброю або вибухи. Але це значно рідше чути, ніж, скажімо, вчора вдеь чи ввечері. Соцмережами шириться інформація, що стріляли у будівлю СБУ і наче вона горіла. Але фотопідтверджень немає. Ми намагалися зв'язатися з речницею СБУ на Херсонщині, але підтвердження не отримали, бо не могли додзвонитися", — розповіла кореспондентка з Херсону Еріка Авдєєва к телемарафоні UAразом.

За її словами, скупчення техніки росіян відбувається на площі Свободи біля будівлі ОДА.

Масований удар відбувся по Херсону – ППО збивала ворожі ракети

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

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