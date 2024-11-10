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Ситуація у Куп'янську критична: людей закликають негайно евакуюватися

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Ситуація у Куп'янську критична: людей закликають негайно евакуюватися

Наслідки обстрілу міста Куп'янська на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Ворог нещадно гатить по населеному пункту.

Купʼянськ зараз пріоритетна ціль для росіян. Місто піддається нещадним авіаударам та обстрілам артилерії. 

Про це написав мер Генічеська й доброволець 24ОШБ "Айдар" Генічеська Бунятов Станіслав.

"Прошу місцевих жителів та родичів евакуюватися, це ваші життя, жодна цегляна стіна не варта його", – наголосив він.

Також стало відомо, що у Куп'янській громаді припинило роботу останнє відділення "Укрпошти". Голова МВА Андрій Беседін зазначив, що ворог цілеспрямовано атакує транспорт з гуманітарною допомогою та інкасаторські машини. Тож утримувати це відділення і наражати працівників і відвідувачів на небезпеку щосекунди більше не можна.

"Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості fpv-дронів саме по автівках інкасаторів", – констатували у відомстві.

Раніше йшлося про те, що окупанти перебувають за 2,5-3 кілометри від Куп’янська Харківської області. Місто руйнують керованими авіабомбами.

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