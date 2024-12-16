Ситуація у Кураховому: військовий журналіст розкритикував зведення Генштабу

Журналіст розкритикував зведення Генштабу ЗСУ щодо Курахового. Він вважає, що ці дані неправдиві.

Про це військовий журналіст Богдан Мирошников написав у Telegram.

Так, коли ворог контролює приблизно 70% території міста та пробиває собі прямий шлях на ТЕС та Дачне, говорити про "контрольовану ситуацію" та "бої у південно-східній частині міста", стверджує він, "є дичиною".

"Чи ми повертаємося до часів інформаційної подачі в стилі "утримання м. Соледар", коли з нього на момент повідомлення 3 тижні як вийшли?", – риторично наголосив Мирошников.

Раніше йшлося про те, що ворог штурмує на півдні Курахового. За даними ОСУВ "Хортиця", виснажливі боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника

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