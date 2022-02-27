Ситуація у Миколаєві: окупантів у місті немає, все спокійно

Ситуація у Миколаєві: окупантів у місті немає, все спокійно

Станом на ранок ситуація у місті спокійна.

Станом на ранок 27 лютого, після вечірніх боїв за місто, Збройні сили України та територіальна оборона проводять передислокацію. В обласному центрі відсутній ворог та його техніка.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, пише Суспільне

З його слів, станом на ранок ситуація у місті спокійна, а у містян є можливість займатися своїми побутовими справами. Також, аби уникнути випадків мародерства, в області створять муніципальну варту.

"У нас є майже сто охочих людей, які будуть боротися з мародерами, патрулювати та таке інше. З’являться контактні особи, ми порядок наведемо, щоб не лазили вночі якісь покидьки", — сказав Віталій Кім.