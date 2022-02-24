Ситуація у Миколаєві: військові літаки РФ здійснили авіаудар по території військової частини

Ситуація у Миколаєві: військові літаки РФ здійснили авіаудар по території військової частини

Вибухи було чути з боку аеродрому.

У Миколаєві пролунали декілька вибухів. Перший з них стався приблизно о 5:00.

За словами свідків, вибухи було чути з боку аеродрому, що в мікрорайоні Кульбакине.

Речник 299-ї бригади тактичної авіації Олексій Гаркуша розповів Суспільне, що військові літаки РФ здійснили авіаудар по території військової частини.

На аеродромі виникла сильна пожежа. Попередньо, удар завдали по злітно-посадковій смузі, стоянкам бойових літаків та складах ПММ та зберігання боєприпасів.